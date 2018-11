Opnieuw hommeles op jeugdrechtbank 14 november 2018

Een Antwerpse moeder van een geplaatste minderjarige jongen moest gisterenvoormiddag geboeid worden in het Kortrijkse gerechtsgebouw. Alleen op die manier kon de vrouw enigszins in bedwang gehouden worden. Een vijftal agenten schoten de jeugdrechter te hulp. De vrouw pikte het niet dat haar zoon geplaatst werd en slingerde de jeugdrechter tientallen minuten lang verwijten naar het hoofd. Op de jeugdrechtbank lopen de gemoederen wel vaker hoog op. In april ging een 46-jarige vader uit Kerkhove (Avelgem) nog over de rooie. Hij ontfutselde het wapen van een agent, duwde het tegen de nek van een vrouwelijke agente en haalde de trekker over. Gelukkig was het wapen niet schietklaar. Onlangs kreeg een Afghaanse vluchteling nog een voorwaardelijke celstraf en een boete voor bedreiging van de jeugdrechter. (LSI)