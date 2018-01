Opnieuw brokken aan op- en afrittencomplex E403 02u25 0 LSI Zowel de auto als de bestelwagen liepen schade op. Kortrijk Al minstens voor de elfde keer in twee jaar is gisteren rond 17 uur opnieuw een ongeval gebeurd op het verkeersknooppunt van de Rijksweg (N36) en de E403 op de grens tussen Izegem en Roeselare.

Ronny Masson (59) uit Ieper kwam met zijn Mercedes Sprinter uit de richting van Izegem en wou links de E403 richting Kortrijk oprijden. Zijn voertuig werd tijdens het indraaien in de flank gegrepen door de Volvo XC60 van Patricia I. (51) uit Lendelede. "Ik nam de oprit van de snelweg omdat de groene ontruimingspijl oplichtte", vertelt Ronny.





"Toch reed de vrouw, die uit de andere richting kwam, nog door. Volgens mij reed ze door het rode licht. Anders zou die groene pijl niet branden." Patricia I. verzekert dat ze niet door het rood reed. De vrouw was in shock en werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.





Masson had voor de vzw Zonnebloem, een multifunctioneel centrum voor kinderen en jongeren met een beperking in Heule, net zijn laatste passagier thuis afgezet en was op de terugweg naar Heule.





"Gelukkig waren er geen kinderen meer mee", besluit Ronny.





Door het ongeval was er op het drukke verkeersknooppunt heel wat verkeershinder. Vooral op de N36 van Roeselare richting Izegem stond een lange file.





