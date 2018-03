Opnames over Popcenter uitgesteld 06 maart 2018

Wie een onvergetelijk moment of persoonlijke anekdote wil delen over Jacques Merlevede (64) en Bernadette Beernaert (61) van het Popcenter in Kortrijk, dat eind april na 46 jaar sluit, is op zaterdag 10 maart welkom in Cinépalace.

De opnames waren vorige zaterdag voorzien, maar dat lukte uiteindelijk niet omdat de regisseur van de documentaire vastzat in een sneeuwstorm in Ierland. Wie wil komen, doet dat dus nu zaterdag tussen 10.30 en 15.30 uur in Cinépalace in de Zwevegemsestraat 13. Alle aanwezigen krijgen elk 60 seconden.





De beste clips komen in de docu. En alle anekdotes komen op de Collector's Edition dvd. De première van de docu van productiehuizen Wild Cherry Pictures en HD Studio is op 23 augustus in de Budascoop. Info: info@hdstudio.be. (LPS)