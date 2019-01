Opmerkelijke zet Team Burgemeester: onafhankelijk expert bekijkt mee strijd tegen armoede in Kortrijk Peter Lanssens

01 januari 2019

15u05 3 Kortrijk Team Burgemeester voegt als enige fractie een niet-partijgebonden en onafhankelijk expert aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst toe. Bram Verschuere (41) zal onder meer mee oordelen over het al dan niet toekennen van leeflonen aan kwetsbare Kortrijkzanen. En hij adviseert mee over welzijnsbeleid en armoedebestrijding. De Markenaar is professor aan de Universiteit Gent, waar hij welzijnsbeleid doceert in de opleiding Bestuurskunde en Publiek Management.

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst buigt zich over individuele dossiers rond maatschappelijke dienstverlening en integratie en adviseert over welzijnsbeleid en armoedebestrijding naar de gemeenteraad toe. Dat was vroeger naar de OCMW-raad toe, maar die raad is opgedoekt nu stad en OCMW in één organisatie samengaan. “Burgemeester Vincent Van Quickenborne benaderde me”, zegt Bram Verschuere, auteur van het boek ‘Welzijn in Vlaanderen, beleid, bestuurlijke organisatie en uitdagingen’. “Ik zie het enorm zitten omdat het bij mijn werkveld aansluit. Ik stem toe omdat ik als onafhankelijke zetel. Dat is belangrijk, want ik ken veel politici van verschillende partijen. Ik hoop dan ook over de partijgrenzen heen te kunnen samenwerken in het comité.”

Sterke groep

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, voorgezeten door Philippe De Coene (sp.a), krijgt zo een opvallend sterke groep. Voor Team Burgemeester zetelen ook Lien Claassen, zorgcoördinator in de vrije basisschool in Rollegem en logopediste, en Helga Kints, zaakvoerster van de Bellegemse wijnhandel Amphora en stafmedewerker van de Open School voor Volwassenen. Voor N-VA zetelt advocaat Peter Sustronck. Sp.a vaardigt met expert sociaal beleid Joost Bonte, coördinator van alle straathoekwerkprojecten in Oost- en West-Vlaanderen, eveneens een klepper af. Voor CD&V 4.0 zetelt Mia Cattebeke, directrice van centrum KOCK – De Hoge Kouter in Kortrijk, waar dagelijks 250 jongeren met een mentale beperking opgevangen worden. Groen vaardigt Maarten Devos af, beleidsmedewerker in secundaire freinetschool ‘tvier in Kortrijk en docent aan de lerarenopleiding van de Arteveldehogeschool. Voor Vlaams Belang zetelt gewezen OCMW-raadslid Marc Cottenier.