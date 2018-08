Oplichterskoppel riskeert tot 40 maanden cel 28 augustus 2018

02u45 2

Een koppel uit Kortrijk riskeert twee jaar tot veertig maanden celstraf omdat het de voorbije jaren tientallen slachtoffers heeft opgelicht. Met een internetfoto van een ziek kindje belden de twee zelfs aan deuren aan om geld te vragen.





Voor Nathalie L. (40) was het niet de eerste keer dat ze met het gerecht in aanraking kwam. Amper drie jaar geleden liep ze nog een celstraf van twee jaar op omdat ze 41 slachtoffers geld afhandig had gemaakt door onder meer overschrijvingsformulieren te vervalsen. Toch ging ze weer het slechte pad op, nu samen met Danny A. (56). Met gegevens van anderen sloten de twee pakken gsm-abonnementen af. De gsm die ze dan vaak voor een spotprijs kregen, verkochten ze tweedehands door. De oplichtingen kwamen aan het licht toen de gedupeerden plots gepeperde facturen kregen. Zelfs het eigen doopkind van Nathalie L. werd gebruikt voor oplichterijen. Danny A. ging met een internetfoto van haar van deur tot deur, zei dat 'zijn kindje' ziek was, en vroeg om geld. "Waar is uw eergevoel? Hoe laag kan je vallen?", vroeg de rechter zich af. De twee bekenden de alles. Ze zitten al zes maanden in voorhechtenis en vroegen een milde straf. "Ik heb in de gevangenis al 750 euro gespaard om slachtoffers terug te betalen", aldus Nathalie L. Vonnis op 12 september. (LSI)