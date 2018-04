Oplichter vraagt geld voor autootjes AZ Groeninge 09 april 2018

02u29 1 Kortrijk De politiezone Mira (Waregem, Zwevegem, Deerlijk, Anzegem, Avelgem en Spiere-Helkijn) waarschuwt voor een oplichter die vraagt om geld te doneren voor een goed doel.

"De man verzoekt om 185 euro cash te schenken voor AZ Groeninge in Kortrijk", zegt commissaris Michaël Vanden Heede van de politiezone Mira. "Het geld zou gaan naar de aankoop van wagentjes, waarmee de zieke kindjes kunnen rondrijden in de gang. Toen een van de gecontacteerde personen daarop zei dat hij een overschrijving wilde overmaken, kreeg hij te horen dat alleen cash wordt aanvaard of dat er kan worden betaald via een bakje. Hiervoor zou de man langskomen aan huis." Na enkele meldingen van mogelijke slachtoffers, die onraad hadden geroken, deed de politie navraag bij het AZ Groeninge in Kortrijk. "Bij het ziekenhuis hebben ze geen weet van zo'n project en dus gaat het hier duidelijk om oplichting", zegt de commissaris. De man deed zijn inspiratie mogelijk op bij een test met elektrische wagentjes in AZ Groeninge vorig jaar. Wie door de oplichter gecontacteerd wordt, belt best onmiddellijk 101. (AHK)