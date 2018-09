Opleiding Rode Kruis 07 september 2018

Het Rode Kruis geeft een nieuwe opleiding 'Eerste Hulp - Help'. "Met een paar technieken en enkele tips maak je een wereld van verschil voor een slachtoffer", klinkt het. Jong en oud leren hoe je moet omgaan met wonden, bloedingen, verslikking, breuken, verstuikingen, ontwrichtingen, hoofd- en wervelletsels, vergiftigingen, hartaanval of beroerte. De nieuwe cursus start op dinsdag 11 september. De lessen worden telkens op dinsdag- en vrijdagavond gegeven, altijd van 19 tot 21.15 uur in het Rode Kruislokaal in de Antoon Van Dycklaan. De cursus is gratis. Je moet enkel het handboek Help kopen. Wie wil deelnemen, mailt als de bliksem naar info@kortrijk.rodekruis.be. (LPS)