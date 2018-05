Opgepakt voor bekrassen voertuigen 03 mei 2018

In de Doorniksewijk in Kortrijk kon de politie van de zone Vlas maandagmiddag rond half twaalf een dronken vrouw oppakken.





Ze had even voordien in de buurt van de Blauwe Poort zestien voertuigen met de sleutels van haar sleutelbos bekrast. De wagens stonden in de IJzerfrontlaan en de Vuurkruiserslaan geparkeerd. De politie stelde een proces-verbaal voor openbare dronkenschap en vandalisme op. (LSI)