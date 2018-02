Opgelet voor internetoplichters 20 februari 2018

De politie van de zone Vlas (Kortrijk-Kuurne-Lendelede) waarschuwt nog maar eens voor internetoplichters.





Afgelopen weken liepen opnieuw zes meldingen van zogenaamde phishing binnen. Bij één slachtoffer slaagden de oplichters er in bijna 10.000 euro van de bankrekening te halen. Via valse mails vissen de daders achter de bankkaartgegevens of -codes. Van zodra de gegevens via een link zijn doorgespeeld, schrijven ze geld over van de rekening van het slachtoffer naar hun eigen rekening. De politie raadt aan nooit in te gaan op dergelijke mails. (LSI)