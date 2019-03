Opgelet, vanaf 18 maart snelheidscontroles op R8 Chauffeurs moeten nieuwe maximumsnelheid van 90 kilometer per uur volgen Peter Lanssens

12 maart 2019

18u47 0 Kortrijk De federale wegpolitie (WPR) voert vanaf volgende week bemande snelheidscontroles uit op de ring rond Kortrijk (R8). Daar mag je sinds eind februari nog maximaal 90 kilometer per uur rijden. Chauffeurs die zich niet aan de nieuwe maximumsnelheid houden, riskeren forse boetes.

Vroeger mocht je op bepaalde stukken van de R8 tot 120 kilometer per uur rijden. Tot het stadsbestuur van Kortrijk aan Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) vroeg om overal een maximumsnelheid van 90 kilometer per uur in te voeren en zo de verkeersveiligheid op de R8 te verhogen en de luchtkwaliteit in de omgeving te verbeteren. Er zijn nog geen snelheidscontroles gebeurd sinds de aanpassing naar de snelheidsbeperking van 90 kilometer per uur. Daar komt nu verandering in.

Bezinningsperiode

Veel mensen hebben de indruk dat een meerderheid van de automobilisten zich niets aantrekt van de snelheidslimiet.“Wanneer de toegelaten snelheid op een snelweg verandert, lassen wij eerst een bezinningsperiode in”, zegt Christoph Van Quakebeke, eerste hoofdinspecteur van de federale Wegpolitie West-Vlaanderen. “Pas na die bezinningsperiode treedt mijn dienst repressief op. Dat is nu ook zo. De eerste bemande snelheidscontroles op de R8 staan gepland in de week van maandag 18 tot zondag 24 maart”, aldus Van Quakebeke.

Niet de taak van de stad

Dat er recent al flitscontroles op de R8 waren, zoals sommige mensen beweren, klopt dus niet. Maar ze komen er wel degelijk aan, trouwens ook op vraag van het stadsbestuur. “We dringen samen met onze korpschef aan op snelheidscontroles, maar kunnen dat als stad of politiezone Vlas op de R8 niet zelf doen. Dat is inderdaad de taak van de federale wegpolitie”, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). Over chauffeurs die de regels niet volgen: “De snelheidsmaatregel is nog maar nieuw op de R8. Je kan gedrag niet van de ene dag op de andere aanpassen”, aldus Van Quickenborne.

Wanneer de toegelaten snelheid op een snelweg verandert, lassen wij eerst een bezinningsperiode in. Pas daarna treedt mijn dienst repressief op. Eerste hoofdinspecteur Christoph Van Quakebeke

Gevoelig

Automobilisten zijn bij deze gewaarschuwd. Al liggen de maximumsnelheid van 90 kilometer per uur en de nakende controles bij veel chauffeurs wel gevoelig . “Geef hen de tijd om er aan te wennen, zo krijg je snel meer sympathie voor de nieuwe regels”, vindt burgemeester Francis Benoit (CD&V) van de aan de R8 palende buurgemeente Kuurne. “Misschien kan de federale wegpolitie eerst preventief vaststellen hoeveel overtreders er nu effectief zijn en pas na de bekendmaking van die eerste resultaten overgaan tot handhavend optreden. Dat lijkt me beter. Het is trouwens goed dat de federale wegpolitie voor de ring rond Kortrijk bevoegd is en niet de lokale politiezone Vlas. Zo kunnen agenten van de zone Vlas elders ingezet worden, zoals in school- en doorgangsstraten. Want het draait niet allemaal rond de R8 natuurlijk. Er zijn veel andere wegen die ook om snelheidscontroles vragen”, aldus Benoit.