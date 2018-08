Openluchtzwembad vrijdag langer open 02 augustus 2018

02u42 1

Vrijdag 3 augustus kan je zwemmen in het openluchtzwembad Abdijkaai tot 22 uur in plaats van het normale sluitingsuur van 19.15 uur. Dit omwille van de verwachte tropische temperaturen. De deuren sluiten om 21 uur. Let wel, enkel het fonteinbad blijft open. In het diepe bad vindt op dat moment een training van de waterpoloclub plaats. Indien de avondopening succesvol is, komt er eventueel een vervolg.





(JME)