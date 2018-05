Openluchtzwembad maand vroeger open BAANTJESTREKKERS KRIJGEN IEDERE DAG EXTRA UUR PETER LANSSENS

30 mei 2018

02u38 2 Kortrijk Het openluchtzwembad opent niet in juli, maar op zaterdag 2 juni al. Een maand vroeger dus en er is nog meer goed nieuws. Want zwemmen kan nu iedere dag vanaf 11 uur in plaats van 12 uur, voor de tientallen baantjestrekkers.

Het stadsbestuur besloot vier jaar geleden om het openluchtbad in de Abdijkaai enkel nog in juli en augustus open te houden en niet meer ook in mei en juni. Daar komt het nu deels op terug door met LAGO als nieuwe uitbater ook al in juni te openen. Het kan het bezoekersaantal, vorige zomer waren er 15.794 bezoekers, opkrikken. Dat is belangrijk. "Want na 2021 evalueert de stad of het openluchtzwembad nog een toekomst heeft", zegt schepen van Sport An Vandersteene (N-VA). Het beschermd monument dateert uit begin jaren 1950. "Hoe drukker het is, hoe meer de Kortrijkzanen zelf de noodzaak aantonen om het openluchtbad te blijven gebruiken", vult stedelijk directeur Sport Mia Maes aan. De voorbije weken werd alles in het werk gesteld om het openluchtbad tijdig klaar te krijgen. "Dat waren niet enkel taakjes zoals het schilderen van de zwemkuip, maar ook ingrijpende werken", zegt LAGO-directeur Tom Hillewaere. "Zo kreeg het terras van de cafetaria nieuwe tegels. De vorige waren erg scherp. Kinderen sneden zich er wel eens aan. De nieuwe tegels hebben nu bovendien een antisliplaag."





Misdrijven

Het openluchtbad is op de openingsdag van zaterdag 2 juni gratis toegankelijk voor wie zin heeft om de hitte meteen van zich af te spoelen. Belangrijk: ook dan en op andere dagen moét je een sportkaart vertonen. Wie een sportkaart heeft, betaalt 10 euro voor vijf en 15 euro voor tien beurten. Er werden er intussen al 40.000 verdeeld. "Wie nog altijd geen sportkaart heeft, kan die ook aan het openluchtbad zelf laten aanmaken", zegt schepen Vandersteene. Vorige zomer waren er soms wel lange wachtrijen, voor wie in allerijl nog een sportkaart moest laten aanmaken. "We vragen om geduld te hebben én voorzien op drukke dagen een extra kassa", zegt Tom Hillewaere. Het openluchtbad wordt door Euro Protection Guard en op piekmomenten ook door de politie bewaakt. Misdrijven zoals het dealen of gebruiken van drugs en diefstal zijn verboden. Bezoekers krijgen naast strafrechterlijke stappen een seizoensverbod om het openluchtbad te betreden. Ook huisregels moeten nageleefd worden. Zwemshorts zijn er nog steeds niet toegestaan. Wie animatie verwacht, moet geduld hebben tot de zomervakantie. Dan kunnen bezoekers er strips en allerlei spelmateriaal lenen. Nog dit: de vorige zwembadbeheerder Jean-Marie Seynaeve is met pensioen. Hij is opgevolgd door LAGO-manager Sven Decaesstecker en gekend gezicht en ploegleider Francine Casaert. Info: www.kortrijk.be/zwemmen.