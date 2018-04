Openluchtcinema helpt mensen in nood 18 april 2018

02u28 0

Het kunstencentrum Buda, de universiteit Kulak en het Kulak-presidium Cambrinus houden morgen met Night Sky Cinema een filmavond in openlucht. Waar vroeger studentenresidentie De Groene Mote stond, wordt een filmweide ingericht met toegang via de Etienne Sabbelaan 57. Studenten en inwoners kunnen er gratis Get Out, de Amerikaanse horrorfilm uit 2017 kreeg de Oscar voor beste originele scenario, zien. De opbrengst van de verkoop van eten en drinken gaat naar Sint-Michiel Agape. Die vzw steunt mensen in nood. De werking van Agape wordt financieel gedragen door giften. De filmweide opent 20 uur. De film start om 21 uur. Wie dat wil, kan zelf een stoeltje of dekentje meebrengen. (LPS)