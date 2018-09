Openluchtbad lokt 38.308 bezoekers 06 september 2018

02u24 0

De cijfers van het voorbije zomerseizoen in het openluchtbad in Kortrijk zijn indrukwekkend.





Juni was goed voor 6.832 bezoekers, juli lokte 20.142 bezoekers en augustus en het eerste weekend van september waren goed voor 11.334 bezoekers. Dat maakt een totaal van 38.308 bezoekers, het beste resultaat in jaren. En een belangrijk signaal, want na 2021 bekijkt de stad of het zwembad nog een toekomst heeft. De nieuwe uitbater van het openluchtbad is LAGO sinds afgelopen zomer.





LAGO beheert ondertussen ook zwembad Lagae in Heule en wordt de uitbater van het nieuwe zwembad, dat begin 2019 op het stadsdeel Kortrijk Weide opent.





(LPS)