Openingsspektakel Sinksen op verlaagde Leieboorden 28 maart 2018

02u44 0 Kortrijk De Sinksenfeesten trekken deels naar de verlaagde Leieboorden met daar op zaterdag 19 mei een openingsspektakel om u tegen te zeggen.

"Het Engels gezelschap Avanti Display brengt die avond een samenspel van metershoog omhoog spuitend water in combinatie met een lichtspektakel en vuurwerk, op de tonen van zware barokmuziek", licht programmator Marnix Theys een tipje van de sluier. "De show aan de Broeltorens duurt zo'n 40 minuten." Sinksen, goed voor bijna 230.000 bezoekers in 2017, groeit met 60 organiserende partners van vrijdag 18 tot en met maandag 21 mei (vorig jaar 40 partners, nvdr.). Ook het budget stijgt. "En gaat van 250.000 naar 350.000 euro door de extra aandacht voor de verlaagde Leieboorden", zegt co-voorzitter Kelly Detavernier (N-VA) van de vzw Feest in Kortrijk (FIK). Maar er is meer. "De rommelmarkt breidt uit naar een parcours van 7 kilometer en kan op zondag en maandag 1.325 standhouders aan. Dat zijn er 161 meer dan vorig jaar, waardoor we officieel de grootste rommelmarkt van België zijn", zegt co-voorzitter Arne Vandendriessche (Open Vld) van FIK. Sinksen zet ook op klassiekers in zoals straattheater op de Grote Markt, Bockor Rock op het Schouwburgplein en kinderanimatie in het Begijnhofpark. Dat is slechts een kleine greep uit het programma, dat later verder wordt toegelicht. Info: www.sinksen.be. (LPS)