Open Vld wordt Team Burgemeester PARTIJ STELT METEEN TIEN ONAFHANKELIJKE DAMES VOOR PETER LANSSENS

26 april 2018

02u38 0 Kortrijk Open Vld komt met de gemeenteraadsverkiezingen als Team Burgemeester op. Er zullen dertig nieuwe onafhankelijke kandidaten op de lijst staan. Woensdag werden al tien dames voorgesteld. "We geloven in Vincent", klinkt het.

Volgens kopman Vincent Van Quickenborne is er als Team Burgemeester meer mogelijk.





"Benoem de zaken zoals ze zijn. Veel mensen zijn geen Open Vld'er, maar willen mij wel steunen. Ze kunnen zich nu toch engageren, als onafhankelijken. De drempel ligt lager. Er gaan op onze lijst, op een totaal van 41 plaatsen, dertig nieuwe onafhankelijke kandidaten staan. Om allemaal samen grenzen, achtergrond en afkomst te overstijgen en aan een vernieuwend programma en stadsproject te werken."





"Wat nationaal voorzitter Gwendolyn Rutten daarvan vindt? Ze weet dat ik Open Vld'er blijf, maar ik ben niet gebonden aan die partijnaam. Het einde van de klassieke politiek? De mensen willen zich op een andere manier engageren, niet meer onder een klassieke partijkleur. We gaan vele duizenden inwoners aanspreken. Of mijn imago dan belangrijker is? Open Vld blijft zeker krachtig, maar nogmaals, zo overstijgen we partijgrenzen. Ik roep alle Kortrijkzanen op om frisse ideeën aan te leveren voor de toekomst van onze stad. Doe mee met Team Burgemeester."





Vonken

Fanny Leenknecht (32) van koffiebar Fanny's op Overleie staat op de lijst. "Ik hou niet van politiek, maar wil mij wel inzetten voor Kortrijk. Zet ons samen met Vincent en het geeft vonken", zegt ze. Ook Natacha Jaumain (37), het gezicht van de vroegere beurs Karamblas, komt op. "Om mensen nog meer te verenigen." Veronique Decaluwé (46) uit de Sint-Janswijk verwoordt het zo: "We hebben geen politieke kleur, maar staan te popelen om van Kortrijk de beste stad van Vlaanderen te maken."





Kapster, studentes,...

De andere dames zijn Miguelle Lust (42) uit Heule, zelfstandig kapster Dominique Vandecasteele (64) uit Rollegem, studente van Tsjetsjeense afkomst Rezida Zakrijeva (22) uit de Sint-Janswijk, coördinator van het magazine Gie&Ik Cathy Jansens (38) uit Overleie, zaakvoerster van wijnzaak Amphora Helga Kints (45) uit Bellegem, studente Anjo Wychuyse (18) uit Aalbeke en studente en Tineke van de Watermolen Babette Defoort (20) uit Heule. Het bekendmaken van de andere kandidaten en alle plaatsen volgt in de zomer. Er kunnen dus maar elf Open Vld'ers op de lijst. Naast Van Quickenborne zijn schepenen Wout Maddens en Arne Vandendriessche en raadsleden Koen Byttebier, Stephanie Demeyer, Tiene Castelein, Wouter Allijns, Mohamed Ahouna en Lien Claassen (OCMW) zekerheden. Open Vld haalde 21,3 procent en 9 zetels in 2012. De liberalen duwden samen met sp.a en N-VA de christendemocraten in de oppositie. Team Burgemeester wil sterk vooruit gaan.