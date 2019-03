Opbrengst Nostalgisch Kerstmarktje gaat naar Cri-du-Chat vzw Joyce Mesdag

14 maart 2019

De organisatoren van het ‘Nostalgisch kerstmarktje’ op Heule Watermolen, dat op 14 december plaatsvond, hebben de opbrengst van hun evenement geschonken aan de Cri-du-Chat vzw. Dat is een organisatie die zich inzet voor gezinnen met een kind dat aan het Cri-du-Chat-syndroom lijdt. Het is een zeldzame aangeboren aandoening, dat onder meer gepaard gaat met een tragere groei, moeizaam bewegen, niet goed kunnen praten en een achterstand bij de verstandelijke ontwikkeling. Het werd een cheque van 4000 euro. Bij de Cri-du-Chat vzw waren ze enorm blij met de schenking. “Wij beloven deze cheque nuttig te besteden. Eind september 2019 organiseren we terug een familiedag, en we gaan ons gamma aan hulpmiddelen die we uitlenen aan de gezinnen, verder uitbreiden.”