Opbouw Paasfoor gestart: zeven wagens getakeld op Casinoplein Peter Lanssens

15 april 2019

16u07 7 Kortrijk De forains van de Paasfoor reden maandag het stadscentrum van Kortrijk binnen. De opbouw van de 133 attracties is volop bezig. De opbouw verloopt vlot, deels ook door het aangename lenteweer. Zondagavond laat moest de politie op het Casinoplein wel zeven wagens laten takelen.

De attracties komen op de Handels-, Dolfijn- en Kasteelkaai, op de Grote Markt, Graan- en Veemarkt (één kraam op de kop aan winkelcentrum K) en op het Conservatorium-, Schouwburg- en Casinoplein. Er ging op die locaties maandag om 13 uur een parkeerverbod in, met uitzondering van het Casinoplein, waar het al vanaf zondag 14 april om 23 uur verboden was om te parkeren. De opbouw van de foor start er namelijk wat vroeger dan elders.

Takelkosten

“Het parkeerverbod werd ook met oranje aankondigingsborden duidelijk gemaakt op het Casinoplein”, zegt Thomas Detavernier, woordvoerder van de politiezone Vlas. Toch gingen enkele automobilisten in de fout. Hun auto’s, het waren er zeven in totaal, werden zondagavond laat in opdracht van de politie getakeld op het Casinoplein. De eigenaars hoesten niet enkel de takelkosten op, ze krijgen ook elk een boete van 58 euro. “De getakelde voertuigen stonden er niet bij het plaatsen van de verbodsborden, vorige week donderdag. Dus de bestuurders die er nadien parkeerden, moeten de oranje borden zeker gezien hebben”, aldus nog Thomas Detavernier.

Witte Donderdag

De Paasfoor opent nu Witte Donderdag om 15 uur. Er is diezelfde dag ook een vuurwerk aan de verlaagde Leieboorden bij de Broeltorens, om 22.30 uur. Er zijn drie nieuwe attracties. De 60 meter hoge zweefmolen Top of the World en Tiki Party, een grote roterende schijf met daarop stoelen die rond hun as draaien, zijn nieuw op het Conservatoriumplein. Ook nieuw, op de Grote Markt, is het avontuurlijke labyrint Mini-Jones voor kinderen. De Paasfoor is tot en met zondag 5 mei open. Alle details en activiteiten staan op http://www.kortrijk.be/paasfoor.