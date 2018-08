Opbouw Alcatraz gestart, meteen vloer gestolen 02 augustus 2018

Wie de laatste dagen langs De Lange Munte is gereden, heeft het wellicht al opgemerkt: de opbouw voor het festival Alcatraz is al goed bezig. "We zijn vorige week maandag gestart", zegt persverantwoordelijke Bernard De Riemacker. "Dat is ruim op tijd inderdaad, maar we nemen graag de tijd. En we zitten op schema. De vip-tent en het vip-deck staan er al, net als de El Presidio-tent en de stellingen waar ons podium tussen moet komen." Helaas stalen onbekenden in de nacht van maandag op dinsdag de houten vloerpanelen van El Presidio, de exclusieve bar die straks één van de trekpleisters moet worden. Het gaat om een grote oppervlakte aan panelen. De dieven moeten met een bestelwagen gekomen zijn om alles te vervoeren. De politie is een onderzoek gestart. "Jammer. We hopen dat de dieven op tijd gevat worden zodat we de vloer nog kunnen gebruiken voor het festival. We kijken intussen uit naar een oplossing. Sowieso is er niet echt een probleem, de grond is droog en hard genoeg om het in nood zónder houten vloer te doen." De verkoop verloopt intussen vlot, de organisatie verwacht opnieuw een kleine 25.000 bezoekers. Dit jaar staan onder meer Status Quo, Dee Snider, Brides of Lucifer (de metalversie van Scala) en Diablo Blvd. Van Alex Agnew op de planken. Alcatraz vindt plaats op 10, 11 en 12 augustus. Meer info vind je op https://www.alcatraz.be/nl.





(VHS/JME)