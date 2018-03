Op zoek naar verborgen café KORTRIJK HEEFT SINDS KORT EEN SPEAKEASY PETER LANSSENS

16 maart 2018

03u02 0 Kortrijk Sinds kort heeft ook Kortrijk een speakeasy of fluisterbar: een horecazaak die verborgen zit. "Soms is er geen volk, maar dat is het risico van het concept", zegt Jean-Marc Dekeerle.

Speakeasy bars kennen hun oorsprong tijdens de Amerikaanse drooglegging in de jaren 20 van vorige eeuw, toen er veel verborgen bars waren, waar illegaal toch alcohol gedronken werd. En waar er gefluisterd werd, om niet ontdekt te worden door de politie.





Ook Kortrijk heeft nu een fluisterbar. Binnenkijken kan niet, omdat het lamellengordijn dicht is, net als het gordijn aan de deur. Er is geen reclame te zien. Het enige wat een beetje opvalt, is de gevelverlichting.





De Speakeasy heeft een fotopagina op de sociale netwerksite Instagram, waar geen adres op staat. "Het verborgene trekt aan, terwijl Kortrijk nood heeft aan kleine en intieme horecazaken waar je in alle rust iets kan drinken en een hapje kan eten. Zoals bij ons onze gekende nacho's of bijvoorbeeld een pastaschotel", vertelt Jean-Marc Dekeerle (48).





Hij is geen onbekende. Zo baatte hij jaren geleden restaurant Commerce Vingt-et-Un op de Veemarkt (nu bistro Brijou, nvdr.) uit. Zijn Speakeasy, het adres geven we niét mee, ligt verscholen binnen de kleine ring (R36) rond Kortrijk.





New York

"Veel Kortrijkzanen kennen het bestaan van Speakeasy nog niet", zegt Jean-Marc Dekeerle.





"Sommige mensen passeren tot drie keer aan het pand vooraleer ze ontdekken dat het een eetcafé is. Je loopt er gewoon voorbij voor je er erg in hebt. Anderen durven de deur niet open doen. Buitenlanders vinden het vaak sneller omdat zij het concept van Speakeasy al gewoon zijn in grootsteden zoals New York. Er zijn zaterdagen dat het hier stampvol zit, maar er zijn ook dagen waar er niemand opdaagt en ik naar het plafond zit te staren. Maar ik reken op de mond-tot-mondreclame. Steeds meer mensen zullen Speakeasy vinden. Het maakt mij niet uit hoe druk het is, want ik doe het in bijberoep", zegt Dekeerle, die kok is in de bedrijfskeuken van staaldraadfabrikant Bekaert in Zwevegem.





Speakeasy is enkel op donderdag, vrijdag en zaterdag open, telkens van 18 tot 1 uur. Wie er iets nuttigt, wordt vele jaren terug in de tijd gekatapulteerd. Want het eetcafé heeft een warme retrolook.





Je kan er verschillende dranken krijgen. "Waaronder ook cocktails en maandelijks een dessert cocktail. Er wordt enkel rustige muziek gedraaid, met genres die van jazz tot funk gaan", zegt Jean-Marc Dekeerle.





"Ik ben van plan om na de zomer ook de eerste verdieping van het pand als eetcafé in te richten, als de Speakeasy al meer bekend is."