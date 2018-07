Op reis? Zomerbar past op planten INTERIEURDESIGNER BAAT ZOMERBAR THE SECRET GARDEN UIT JOYCE MESDAG

31 juli 2018

02u44 0 Kortrijk Ondernemer Christophe Devlies- ontdekkingsreiziger en interieurdesigner- heeft van het onontdekte stukje groen tussen Broelmuseum en de Budatoren in Kortrijk een alternatieve zomerbar gemaakt. In The Secret Garden vind je naast een bar ook een tentoonstellingsruimte, een concept store en... een plantenasiel.

Ingesloten tussen de Budatoren en het Broelmuseum vind je een verrassend ruim stukje groen. Veel mensen weten niet dat er hier zo'n mooie, gezellige tuin ingesloten ligt, en daar wilde Christophe Devlies graag verandering in brengen. In samenwerking met Buda vzw richtte hij er een zomerbar in. "Ik heb daarbij voornamelijk stukken uit mijn Kortrijke interieurwinkel Concept Living gebruikt. De meeste meubelen die je hier ziet, zijn gewoon te koop. Maar mensen hoeven helemaal niets te kopen, hoor. Ik wil gewoon dat ze geïnspireerd naar buiten gaan."





Christophe probeert in The Secret Garden de sfeer van verre bestemmingen naar Kortrijk te brengen. Dat doet hij niet alleen met meubelstukken van overal ter wereld, maar ook tijdens de brunches, wanneer hij er wereldkeuken serveert. Hij geeft er kunstenaars en artiesten de kans om hun werk te tonen of hun product te verkopen. Je kan er bijvoorbeeld de designkubussen van Dimitri Lemaire uit Kortrijk kopen, of een schommel laten personaliseren door Mayke Carrette uit Bellegem. "Iedereen is welkom, zolang ze een authentiek verhaal te vertellen hebben." Aan zomerbars is in Kortrijk inmiddels allesbehalve een gebrek. "Maar ik probeer me te onderscheiden op het vlak van kwaliteit en authenticiteit. Ook mensen samenbrengen, vind ik belangrijk. Er is genoeg in de wereld dat fout loopt, maar daar is hier geen plaats voor. Je kan dat een beetje 'hippie' vinden, maar ik noem het eerder 'bohemian chique'", lacht Christophe.





Water & liefde

Opvallend: verspreid over het terrein vind je zo'n 20 kamerplanten.





"Mensen die op vakantie gaan, kunnen hier hun planten achterlaten. Wij geven ze liefde en water, en na hun vakantie kunnen ze deze komen oppikken", zegt Christophe. "Ik had daar eerst de Orangerie voor willen gebruiken, maar daar was het achter glas té warm, en nu staan ze buiten. Het idee komt van Barcyclette met Pot & Plant, dat zich onder meer over planten ontfermt waar mensen geen plaats meer voor hebben. Ik vind dat een geweldig concept."





De bar is open op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. De overeenkomst met SOK, Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk, loopt tot 15 augustus. "Maar ik hoop dat ik verlenging krijg. Ik wil er in elk geval volgend jaar een vervolg aan breien."