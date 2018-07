Op oorlogspad met de Duitsers NIEUWE WANDELING BELICHT BEZETTING VAN DE STAD TIJDENS WO I PETER LANSSENS

07 juli 2018

02u30 0 Kortrijk De nieuwe wandeling 'Herinneringen aan WO I' belicht de bezetting van Kortrijk. Aan leuke anekdotes is er geen gebrek. Zo was hotel Damier op de Grote Markt, toen nog herberg het Damberd, het favoriete café van de Duitsers.

Kortrijk was als eerste grote stad achter de frontlinie belangrijk voor de Duitsers tijdens WO I. Omdat er geen Kortrijkzanen meer zijn die het nog kunnen navertellen, zijn de herinneringen vereeuwigd in de wandeling van 4,5 kilometer. Genummerde borden met opvallende poppies leiden toeristen naar 23 stops. Ze vallen van de ene verrassing in de andere. De route start aan het stadhuis, waar Duitsers onder meer schepenen gijzelden om de Kortrijkzanen te dwingen niet in opstand te komen.





Rode Baron

In de kiosk op de Graanmarkt wordt het verhaal verteld van de Rode Baron. Manfred von Richthofen was de meest bekende en beste Duitse piloot van WO I, met 80 overwinningen. Zijn eskader was in 1917 ingekwartierd op de vliegvelden van Marke, Markebeke en Bissegem.





Café Cusco = bordeel

"We combineren het met een expo over het belang van de luchtvaart voor de regio, in samenwerking met freelance scenografe Charlotte Debussche", zeggen Lisa Declercq van Designregio Kortrijk en Saar Corveleijn van Citymarketing & Toerisme. De wandeling doet nog interessante plaatsen aan zoals boekenhuis Theoria op het Casinoplein, waar de Duitsers een hospitaal en apotheek hadden. De zwaargewonden werden dan weer verzorgd in een hospitaal in de vroegere hallen op het Schouwburgplein. Het station werd ingezet om krijgsgevangenen als dwangarbeiders naar Duitsland te sporen. Engelse krijgsgevangenen kregen eerst tijdelijk onderdak in de gewezen school van de broeders Van Dale op het Vandaleplein, waar nu horecazaak La Cantine zit. De Kortrijkzanen juichten de krijgsgevangenen stiekem toe en brachten hen kledij en voedsel. Ook leuk: het huidig café Cusco op de Houtmarkt was tijdens WO I een bordeel, enkel voor Duitsers open.





Broelbrug opgeblazen

De Broeltorens raakten zwaar beschadigd, toen Duitsers op 16 oktober 1918 liefst 750 kilogram springstof onder de Broelbrug lieten ontploffen. En dan is er nog café De Dingen in de Budastraat, waar tijdens WO I hulpgoederen en levensmiddelen tegen betaalbare prijzen verkocht werden. Een opmerkelijke maatregel was dat alle duivenliefhebbers tijdens WO I hun duiven moesten inleveren in het Engels Syndicaat in de Noordstraat, waar nu het museum over Vlas en Leie Texture zit. De duiven stonden onder strenge militaire bewaking omdat de Duitsers vreesden dat ze voor spionage werden ingezet. Meer info over de unieke oorlogswandeling staat op www.kortrijk.be/oorlogswandeling.