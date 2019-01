Oorlog tegen winkelleegstand:

taks verdubbelt en komt veel sneller Maar ook: lege panden inzetten voor door werken getroffen handelaars, slimme parkeerplaatsen, terrasbelasting schrappen en nog veel meer Peter Lanssens

25 januari 2019

14u08 0 Kortrijk Kortrijk voert de strijd tegen winkelleegstand op. “Nu duurt het tot een jaar voor een winkelpand wordt opgenomen in het leegstandsregister. We halveren die termijn en verdubbelen minstens de taks”, zegt schepen van Middenstand Arne Vandendriessche.

Het is nog even wachten op nieuwe cijfers van retailonderzoeksgroep Locatus, maar uit de meest recente blijkt alvast dat de winkelleegstand toenam van 10,5 procent in 2016 tot 12,5 procent in 2017. Schepen Arne Vandendriessche (Team Burgemeester) grijpt in, dit jaar nog. Nu komt een leegstaand winkelpand na een jaar op het register terecht. “We brengen die termijn zeker naar zes maanden, om sneller te kunnen optreden”, zegt Vandendriessche. “We richten een centrale dienst tegen leegstand op en zetten een extra controleur in. Ik roep Kortrijkzanen op om leegstand te melden: via economie@kortrijk.be of 1777. Bovendien gaan we de taks minstens verdubbelen”, benadrukt de schepen. Nu betaal je als eigenaar het eerste jaar 150 euro per meter gevelbreedte, vermenigvuldigd met het aantal leegstaande bouwlagen. De minimale belasting voor een winkelpand is nu 1.500 euro. Vandendriessche wil met de strengere aanpak eigenaars ‘pushen’ om sneller en gerichter een nieuwe huurder te vinden, gecombineerd met een renovatie van het winkelpand als dat nodig is.

Lege panden

De schepen heeft nog meer plannen. “We bereiden een project voor om lege panden tijdelijk in te zetten voor handelaars die door wegenwerken getroffen worden. Zodat er geen drama’s meer gebeuren zoals recent met bloemist Ghislain Deschoemaeker, die bijna failliet ging op de Pottelberg”, vervolgt de schepen.

Slimme parkeerplaatsen, terrasbelasting weg

Vandendriessche wil van Kortrijk ‘de bedrijvigste stad van Vlaanderen’ maken. Eerste punt: het parkeerbeleid bijsturen. “We maken op korte termijn alle bovengrondse parkeerplaatsen in het stadscentrum slim. Geef ze een wisselend parkeerregime. In grote lijnen: overdag voor consumenten, zelfstandigen en werknemers, ’s avonds voor horeca(bezoekers) en inwoners. We voeren een digitale parkeerkaart voor zelfstandigen en werknemers in. Er komt een adviesgroep mobiliteit, met ook handelaars en ondernemers in, om het stadsbestuur bij te staan bij belangrijke mobiliteitsproblemen. Verder op het programma: het afschaffen van de terrasbelasting en het versoepelen van de taks op reclamedrukwerk, zeker voor starters die promotie nodig hebben.”

Winkel-wandelgebied vergroenen

“Verder zorgen we er ook voor dat ondernemers sneller werken kunnen laten uitvoeren, door de vergunning voor inname van openbaar domein sneller toe te kennen. Het winkel-wandelgebied krijgt dan weer tegen 2021 een soort groendak en er komen meer bloemen en planten, geveltuintjes, speelelementen en zitbanken. We breiden het winkel-wandelgebied trouwens uit met het historisch centrum, dat loopt van het Vandaleplein tot aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk en de verlaagde Leieboorden.”

500.000 hotelovernachtingen per jaar

“Tot slot en mijn stokpaardje: we bundelen de vier organisaties stadhuis, vzw Feest in Kortrijk, het handelsdistrict en vzw Citymarketing en Toerisme in de nieuwe organisatie Beleef Kortrijk. Beleef Kortrijk zet met een budget van 800.000 euro per jaar in op het houden en het promoten van activiteiten in Kortrijk afgestemd op de handel en het toerisme en tot in het buitenland. Het doel is om de hotelovernachtingen tegen 2030 te verdubbelen tot 500.000 per jaar.”