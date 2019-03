Onze tips voor het weekend Redactie

07 maart 2019

12u51 0

ROESELARE

Grote Prijs Jempi Monseré

De achtste editie van de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré wordt op zondag 10 maart verreden. De wedstrijd start in de Oost-Vlaamse fusiegemeente Aalter. De aankomst ligt, na jarenlange afwezigheid, opnieuw in de Sint-Amandsstraat, aan het wielermuseum op het De Coninckplein in centrum Roeselare. De wielerwedstrijd is erkend als UCI 1.1-koers en de laatste zestig kilometer van de wedstrijd zullen live op Sporza te volgen zijn. De wedstrijd is een eerbetoon aan de Roeselaarse renner die amper zeven maanden nadat hij wereldkampioen werd in 1971 op 22-jarige leeftijd verongelukte. Op deze Roeselaarse wielerhoogdag is KOERS tussen 10 en 17 uur gratis open voor het publiek.

WEST-VLAANDEREN

Retrodag in de Kringwinkels

Liefhebbers van retrospulletjes kunnen op zaterdag 9 maart hun hart ophalen in bijna alle Vlaamse kringwinkels tijdens de jaarlijkse Retrodag. Allerlei meubeltjes, outfits en accessoires uit de fifties, sixties en seventies worden die dag speciaal onder de aandacht gebracht en te koop aangeboden. Daar worden ook deuntjes uit de oude doos aan toegevoegd, terwijl er in de ecobar ook speciale hapjes op het menu staan. Het prijskaartje van de leukste hebbedingetjes is iets steviger dan van de andere kringspullen, maar de opbrengst wordt dan ook gebruikt voor sociale tewerkstelling.

KORTRIJK

Delfine Persoon verdedigt wereldtitel

Op zaterdag 9 maart vecht Delfine Persoon voor haar tiende wereldtitel in de Xpo in Kortrijk. Ze neemt het op tegen de Amerikaanse Melissa St.-Vil, aka ‘Killer Mel’. Er gaan enkele kampen vooraf aan de kamp van Persoon, met jonge boksers uit Bellegem, Kortrijk, Diksmuide en Menen. Leuk extraatje is dat ex-bokser Freddy De Kerpel ook in de ring zal staan. Wie zijn tegenstander wordt, is nog een verrassing. Er zijn al achthonderd kaarten verkocht voor het boksgala, maar er is nog plaats in de zaal. De tickets starten aan 25 euro voor een staanplaats en zijn te bestellen op www.boksgalakortrijk.be.

VLAMERTINGE

Westhoekstappers zetten er de pas in

De Westhoekstappers organiseren op zondag 10 maart de wandeltocht ‘Dwars door de Westhoek’ vanuit thuisbasis Vlamertinge. Het OC in de Poperingseweg 485 doet dienst als startlocatie voor de 32ste editie van deze wandelklassieker. Deelnemers kunnen kiezen tussen 6, 12, 24 of 30 kilometer. Alle afstanden doen het sprookjesachtige kasteeldomein van Du Parc aan. Bij de kortste afstanden zijn kinderwagens en rolstoelen welkom. De langere afstanden gaan respectievelijk richting de Brandhoek, de Galgebossen en de Poperingevaart. Onderweg zijn rustposten ingepland en nadien kun je nog genieten van een drankje in het OC. Starten kan vanaf 7 uur.

ROESELARE

Vrouwen aan de macht op Femme Totale



Vrouwen delen de lakens uit op vrijdag 8 en zaterdag 9 maart in de Roeselaarse centrumstraten. Op vrijdagnamiddag zijn er naar aanleiding van Internationale Vrouwendag kookdemonstraties in de Lokaalmarkt in de vroegere Sint-Amandskerk. Voor de speurneuzen is er een zoektocht rond portretten van sterke vrouwen. In ARhus kun je om 19.30 uur een interview bijwonen met schrijfster en opiniemaakster Dalila Hermans (foto). Op zaterdag vindt de vierde editie van Femme Totale/Homme Total plaats, waarbij de vrouwen (en in mindere mate ook de mannen) in bijna alle winkels in het centrum in de watten gelegd worden met stijladvies, kortingen, cava of andere extraatjes. In ARhus staan zaterdag drie workshops gepland van professionele stijladviseurs.