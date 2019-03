ONZE TIPS VOOR HET WEEKEND: sterren kijken, creatief met woorden en vakantiebeurs Redactie

14 maart 2019

15u12 0

KORTRIJK

Woordfestival MEMENTO19

Op zaterdag en zondag is woordfestival Memento aan zijn vierde editie toe. Curator en officieel ‘Letterzetter’ van dienst is schrijver en freelance cultuurjournalist Jonas Bruyneel. Hij koos voor het thema ‘Spiegels’, benaderd vanuit reflectie. Auteurs als Jeroen Olyslaeghers, Ish Aït Hamou en Maud Vanhauwaert fungeren als ambassadeur van het festival en stippelen elk hun woordroute uit. Er is ook muziek met oa. optredens van Ertebrekers en Uberdope. Met DiVerzen krijgen ook mensen met een migratieachtergrond de kans om hun verhaal of liefde voor poëzie te delen. Het volledige programma en alle locaties zijn te vinden op http://www.mementowoordfestival.be.

REGIO

Sterrenkijkdagen

Maak van ‘dichtbij’ kennis met de nachthemel en zak op zaterdag tijdens de laatste van de nationale Sterrenkijkdagen af naar een telescoop in jouw buurt om hemelobjecten te bewonderen. Speuren naar de Grote Beer of Mars spotten kan vanaf 19 uur in AstroLAB Iris in de Verbrandemolenstraat 5 op domein Palingbeek in Zillebeke, Art Studio Brikat in de Houthulststraat 132A in Staden, bij de Astronomische Vriendenkring van de gemeenteschool in de Beukenhofstraat 38 in Vichte en privésterrenwacht Hailey in de Guido Gezellelaan (tussen huisnummers 54 en 56) in Ledegem.

ROESELARE

Vakantiebeurs Wallonië in Vlaanderen

De gratis vakantiebeurs Wallonië in Vlaanderen kan je op zaterdag en zondag op de Grote Markt van Roeselare bezoeken. In een verwarmd tentencomplex ontdek je niet alleen de pracht en praal van Wallonië, maar ook hun heerlijke gastronomie in een heus culinair dorp. Meer dan zestig exposanten, van toeristische diensten tot logies op boerderijen, tekenen present. Daarnaast is er heel wat animatie, zoals een fotostand die je in enkele seconden naar Wallonië flitst, een vintage airstreamer en een tombola met toeristische prijzen. De gratis beurs is op zaterdag van 10 tot 18 uur en op zondag van 10 tot 17 uur te bezoeken.

REGIO

Dag van de Zorg

Altijd al een kijkje willen nemen achter de schermen van een ziekenhuis, woonzorgcentrum of andere zorginstelling? Op zondag zetten meer dan 230 zorg- en welzijnsorganisaties hun deuren open voor het grote publiek. Enkele blikvangers zijn de Sint-Jozefskliniek in Izegem, het donorcentrum van het Rode Kruis in Kortrijk en Brugge, de assistentiewoningen van Seniorcity in Kuurne en Wenduine. Ook vzw De Vleugels in Klerken, een expertise- en ondersteuningscentrum voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking, zet zijn deuren open. Meer info op www.dagvandezorg.be

KORTRIJK

Stoffenspektakel

Wie zelf een nieuwe lentegarderobe wil maken, moet zondag tussen 10 en 17 uur in Kortrijk Xpo zijn. Je doet er inspiratie op en vindt er stoffen voor allerlei toepassingen. Daarnaast zijn er benodigdheden en fournituren om je stoffen te verwerken. Er zijn ook demo’s met naaimachines. Een paradijs voor wie graag zelf kledij maakt. De toegang is gratis. Meer info: www.stoffenspektakel.nl.