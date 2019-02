Onze-Lieve-Vrouwestraat woensdag dicht voor verkeer Peter Lanssens

26 februari 2019

13u58 0

Niet enkel de Budastraat is op woensdag 27 februari dicht voor het verkeer. Dat is in het hart van de stad ook zo in de Onze-Lieve-Vrouwestraat, waar de bvba Glascentrale uit Wevelgem aan huisnummer 17 een glasplaat vervangt, met een kraan. Die werken duren in principe een hele voormiddag. Plaatselijk verkeer is mogelijk, door de Onze-Lieve-Vrouwestraat langs dezelfde kant in en uit te rijden. Doorgaand verkeer volgt een omleiding via de Guido Gezellestraat, Broelbrug, Broelkaai, Leiebrug en Leiestraat. Voetgangers en fietsers kunnen door.