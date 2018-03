Onze-Lieve-Vrouwestraat krijgt buurtparking 21 maart 2018

02u28 0 Kortrijk De parkeerdruk in de buurt van de verlaagde Leieboorden nabij de Broeltorens neemt toe, nu er een parkeerverbod is op de Verzets- en Broelkaai. De stad countert met een buurtparking met in- en uitrit in de Onze-Lieve-Vrouwestraat.

De buurtparking komt op het dak van de bibliotheek en is bereikbaar via een in- en uitrit naast hoorcentrum Lapperre. "Er zijn twintig plaatsen", zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). "We maken er nu een parking exclusief voor buurtbewoners van, die een badge krijgen. We sturen een brief naar omwonenden, zodat die kunnen intekenen. Een abonnement kost 30 euro per maand. De buurtparking opent uiterlijk binnen twee weken. Dan zal er weer meer parking zijn voor shoppers in de Onze-Lieve-Vrouwestraat en Groeningestraat en op het Deken Zegerplein. We overwegen in dat kader om er bewonersparkeerplaatsen weer om te vormen tot kortparkeerplaatsen of shop & go (gratis maximum 30 minuten parkeren, sensoren gaan na, nvdr.) plaatsen. Stadspersoneelsleden kunnen voortaan een gratis plaats in de parkeerhaven Budabrug reserveren, via het parkeerbedrijf Kortrijk (Parko), wél telkens met een grondige motivering." (LPS)