Ontsnappen mislukt: zes maanden rijverbod voor vrouw zonder rijbewijs VHS

12 maart 2019

18u49 0 Kortrijk Sherley D. (31) uit Kortrijk mag van de politierechter zes maanden niet met de wagen rijden. Ze moet ook 2.800 euro boete betalen, omdat ze nog maar eens werd gesnapt toen ze reed zonder rijbewijs.

In april vorig jaar verslikte Sherley D. zich plots toen ze merkte dat er een controleactie aan de gang was in Kortrijk. De 31-jarige vrouw probeerde te ontkomen maar dat was buiten de alerte politie gerekend. Die slaagde erin om de vrouw toch te vatten. D. had reden te over om te vluchten. Haar bromfiets was verzekerd noch ingeschreven. De vrouw heeft bovendien ook geen rijbewijs. In het verleden werd ze daar al twee keer voor veroordeeld. Op haar strafregister staan ook twee veroordelingen voor niet-verzekering. Op de rechtbank probeerde de vrouw zich nog te verweren door te stellen dat het niet haar bromfiets was maar de rechter dacht daar het zijne van. Als de Kortrijkse op termijn haar rijbewijs wil terugkrijgen, moet ze eerst opnieuw slagen voor zowel het theoretisch als het praktisch rijexamen. Ze moet ook met goed gevolg medische en psychologische proeven doorstaan.