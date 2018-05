Ontmoetingscentra zoeken uitbaters voor zomerbars 25 mei 2018

02u35 0

De vzw ontmoetingscentra Kortrijk wil de grote cafetaria en de foyer van het OC in Marke en OC De Troubadour in Bissegem tijdelijk als zomerbar laten uitbaten.





Het gaat in het OC in Marke over een periode met het weekend van 7 en 8 juli en van 14 juli tot en met 19 augustus. Wat OC De Troubadour in Bissegem betreft, gaat het over een periode van 8 tot en met 16 juli en van 18 juli tot en met 25 augustus. De zomerbars moeten minstens op vrijdag, zaterdag en zondag tot maximum 1 uur open zijn. Het kan ook op weekdagen tot maximum 23 uur. Wie interesse heeft en de voorwaarden wil kennen: nicolas.vanlerberghe@kortrijk.be of tim.hautekeete@kortrijk.be. (LPS)