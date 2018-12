Ontginning omstreden kleigroeve start vrijdag Meteen 58 vrachtbewegingen op eerste dag Peter Lanssens

11 december 2018

15u51 4 Kortrijk Bouwmaterialenproducent Wienerberger start komende vrijdag met het op proef ontginnen van een omstreden kleigroeve, op de hoek van de Rollegemseweg en -straat. Actiecomité Klijtberg bracht vijf jaar geleden nog 3.400 handtekeningen in. Er is vrees voor meer zwaar verkeer in de dorpskernen van Rollegem, Aalbeke en Bellegem. Groen vraagt om snel duidelijkheid te brengen.

Op 14 december, als de proefontginning start, voorziet de firma Wienerberger meteen 29 transporten, goed voor 58 vrachtbewegingen. “Het begint ’s morgens vroeg en loopt tot 14.30 uur”, zegt schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn (sp.a). “Er wordt wel niet gereden tussen 7.30 en 8.30 uur, om het verbod op zwaar werfverkeer in schoolbuurten te respecteren. Het proeftransport van die dag wordt gemonitord door studiebureau Arcadis, aangesteld door Wienerberger. Ook de stad en de provincie volgen op. Zo voorzien wij twee meetpunten met radar op het traject. De proeftransporten verlopen via de historische route: van de kleigroeve in de Rollegemsestraat via de Aalbeeksestraat en Bergstraat naar de Moeskroensesteenweg in Aalbeke, waar er een vestiging van Wienerberger is. Na de opstart van de groeve mag Wienerberger de komende zes maanden op die historische route enkel vervoer van maximum vier vrachten per uur organiseren. Hoe het daarna verder moet? Er is nog geen keuze voor een definitieve transportroute gemaakt. Het provinciebestuur, het bedrijf en de stad zullen in dat kader weer een begeleidingscommissie samenroepen, om het verloop via de historische route te evalueren en een oordeel te vellen. Ook de buurtbewoners zullen zeker gehoord worden. Ik blijf er trouwens sowieso voor pleiten om voor een definitieve route te kiezen, die de dorpskernen mijdt”, aldus Herrewyn.

Schreiboomstraat

Groen vraagt om het zeer grondig aan te pakken en snel duidelijkheid te brengen. Zo was er eerst sprake om de klei vanaf midden 2019 via onder meer de landelijke en (te) smalle Schreiboomstraat in Rollegem af te voeren. Bewoners dienden met succes een bezwaarschrift in, wel met bijna 8.000 euro aan gerechts- en advocatenkosten. Sindsdien is het (te lang) windstil. Een tijdelijke weg van 300 meter van de kleigroeve naar de autosnelweg E403 aanleggen, als alternatieve transportroute, lijkt alvast niet realistisch. Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) twijfelt over de haalbaarheid.