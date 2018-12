Ontdek zonnebrillen uit afval en handtassen uit zalmleer Nieuw event in Hangar K op Mandelaplein zet op duurzame mode in Peter Lanssens

03 december 2018

10u08 0 Kortrijk Het nieuwe evenement FaKtory Infini zet van donderdag 6 december tot en met zondag 9 december duurzame en lokale textiel, mode en lifestyle in de kijker in Hangar K op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk. Je kan er onder meer zonnebrillen uit afval en handtassen uit zalmleer ontdekken.

FaKtory Infini wil crocreatie tussen lokale startups en gevestigde bedrijven en wisselwerkingen voor nieuwe duurzame producten stimuleren. Een bestaand voorbeeld is de samenwerking tussen de West-Vlaamse European Spinning Group (ESG) – met sites in Rekkem, Spiere-Helkijn en Kruishoutem - en het duurzame jeanslabel HNST in Antwerpen. Het duurzame jeanslabel verwerkt afgedankte jeans tot vezels, waarvan ESG op zijn beurt hoogkwalitatief jeansgaren voor nieuwe broeken spint. Duurzame modeliefhebbers mogen zich verder onder meer verwachten aan interessante lezingen, workshops en een mooi aanbod standhouders zoals het Antwerpse W.R. Yuma, dat van gerecycleerd afval zonnebrillen maakt, en Ms. Bay, met duurzame handtassen uit zalmleer. Initiatiefnemers zijn Piet Verhoeve, CEO van Hangar K, Niki De Schryver, oprichter van de digitale tool COSH die duurzaam online shoppen makkelijker maakt en Julie Lietaer van familiebedrijf European Spinning Group. “We hopen op veel inspirerende momenten en mooie kruisbestuivingen”, zeggen ze. De inkom is gratis. Info over het nieuwe evenement staat op www.faktoryinfini.be.