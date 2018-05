Ontdek nieuw zwembad nu al 04 mei 2018

Een niet te missen kans op Openwervendag is een initiatief van de stad Kortrijk en beheerder Lago, waarbij je op zondag 6 mei een unieke blik krijgt op de werf van het nieuwe zwembad op Weide. De ruwbouwstructuur is al zichtbaar. Zo kan je de verschillende baden al onderscheiden. Je kan ook de minder bekende (technische) ruimtes van het zwembad bezoeken, die je anders nooit te zien krijgt. Lago investeert 33,2 miljoen euro in het nieuwe zwembad, dat in het voorjaar van 2019 opent en op ruim 200.000 bezoekers per jaar mikt. Het omvat een olympisch 50 meterbad met 10 trainingsbanen, de met 160 meter langste wildwaterbaan van ons land, vijf glijbanen, een kinderwereld, een golfslagbad, drie kinderbanen, een warme lagune, een buitenbad met waterspeeltuin, een wellness met twee sauna's en een hammam, een brasserie, een 'loungecorner' en een polyvalente zaal. De werf bezoeken kan van 10 tot 17 uur. (LPS)