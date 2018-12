Ontdek mooiste kerstboom van de stad Peter Lanssens

05 december 2018

11u47 2

De grootste en mooiste kerstboom van Kortrijk staat sinds kort aan sanitair bedrijf Lieven Deneckere in de Oudenaardsesteenweg. Het plaatsen en versieren van een spar tijdens de eindejaarsperiode gebeurt er al bijna 40 jaar. De spar van 13 meter hoog werd geveld in een voortuin van een woning op de hoek van de Nerviërsstraat in Kuurne. De boom werd nadien naar de Oudenaardsesteenweg gebracht, met een speciaal transport. De spar werd er met een mobiele kraan in een betonsokkel gezet. De boom is met 10.000 lichtjes aangekleed. “Het is een iets minder hoge spar dan vorige jaren, maar we hebben de mooiste”, zegt Frank Deneckere. Automobilisten vertragen er om naar de kerstboom te kijken, terwijl passanten massaal foto’s nemen.