Ontdek Kortrijk met kersverse reisgids ELZA (28) LOODST JE LANGS HAAR FAVORIETE PLEKJES JOYCE MESDAG

26 mei 2018

02u47 0 Kortrijk Wie Kortrijk als toerist wil bezoeken, kan zijn uitstap voortaan uitgebreid plannen met een reisgids onder de arm. Elza Lemahieu (28) is de schrijfster van dienst. De Ieperse werd tijdens haar studie halsoverkop verliefd op de stad en woont sinds een jaar aan de Leieboorden.

Dat Kortrijk nu een reisgids heeft, is in de eerste plaats te danken aan Pascal Vandenhende van boekhandel Theoria. "Hij verkoopt al jaren onze reisgidsen", zegt Sharon Dahler van Time to Momo. "Hij krijgt geregeld de vraag of er geen Kortrijkse reisgids beschikbaar is. Hij heeft ons daarom samengebracht met de stad Kortrijk. En we zagen meteen potentieel voor een goed gevulde reisgids."





De gids is geschreven door Elza Lemahieu (28). Elza, die opgroeide in het Ieperse, leerde Kortrijk van dichtbij kennen toen ze hier kwam studeren. Na haar studies woonde ze drie jaar in Amsterdam, maar ze keerde een klein jaartje geleden terug naar Kortrijk. Ze woont nu vlakbij de Leieboorden. "Ik werk als copywriter, en zag op sociale media dat ze een auteur zochten voor een Time to Momo-reisgids over Kortrijk. Aangezien ik nog maar pas terug naar Kortrijk was komen wonen, leek het me een leuk idee om in mijn zoektocht naar leuke adresjes en trekpleisters, mijn eigen stad opnieuw wat beter te leren kennen."





In de gids staan twee routes uitgewerkt, één langs het historische centrum en het winkelwandelgebied, en één langs het Buda-eiland en de Leieboorden. "De plekken die er voor mij wat uitspringen zijn het gezellige Van Daleplein, Buda-beach, boekhandel Theoria... en uiteraard de Leieboorden, waar Kortrijk echt trots kan op zijn. Qua restaurants heb ik onder meer de spaghetti in Petit Paris aanbevolen, en cocktailbar Sprezza in hotel Damier."





En inderdaad, dankzij de reisgids leerde Elza zelf ook nieuwe plekken kennen. "Ik heb in de Budastraat toch wel enkele nieuwe favoriete plekjes 'ontdekt': De lekkere vegetarische keuken van De KleinKeuken, koffiebar De Dingen, het originele concept van The Lab-Social Club...





20.000 exemplaren

Van de gids worden 20.000 exemplaren gedrukt. 4.000 daarvan worden in de stad Kortrijk verdeeld, 16.000 in tientallen boekhandels verspreid over Vlaanderen en Nederland. "We mikken dan ook vooral op toeristen uit die regio", zegt Sharon. "Mensen die eigenlijk liever eens de minder voor de hand liggende bestemming uitkiezen voor een citytrip, of die op hun tocht naar Frankrijk even in Kortrijk een tussenstop willen inlassen."





De reisgids wordt gratis verspreid. Kortrijk betaalde 30.000 euro om de reisgids te laten maken.





"Maar dat is zéker goed besteed", zegt Gauthier Renard van de dienst City Marketing en Toerisme. "Kortrijk heeft nog een beetje té veel het imago van een in slaap gedommelde provinciestad. Maar Kortrijk is een creatieve stad aan de Leie, en hiermee zullen we mensen daar zeker van overtuigen."