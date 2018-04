Ontbijtpakketten steunen goeie doelen 26 april 2018

De jongeren van serviceclub Rotaract in Kortrijk houden een smaakvolle actie met rijkelijk gevulde ontbijtpakketten voor Moederdag. De opbrengst gaat naar sociale doelen zoals G-voetbal KFC Marke voor jongens en meisjes met een beperking en Quadrille, een ruiterclub die para-ruiters ondersteunt. "Je kan vanaf nu ontbijtpakketten voor twee personen bestellen. We leveren ze op zondag 13 mei aan huis en zorgen voor enkele verrassingen", zegt Arek Vanhoorelbeke van Rotaract.





Bestellen kan via www.rotaractkortrijk.be. (LPS)