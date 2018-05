Onrust over bomenkap op Vives 16 mei 2018

02u32 0 Kortrijk Natuurliefhebbers reageren verontwaardigd op het kappen van zo'n 30 bomen op de campus van de hogeschool Vives op Hoog Kortrijk. "De populieren hadden het einde van hun levensduur bereikt", sust directeur Lieven Vandebuerie.

De 30 populieren werden gerooid om plaats vrij te maken voor de bouw van een nieuwe hogeschoolvleugel, op de hoek van de Sint-Denijseweg en Sabbelaan. Aannemer Strabag hield zich aan een door de stad verleende vergunning. "Toch doet het natuurliefhebbers pijn omdat het in het broedseizoen gebeurde", stelde gemeenteraadslid David Wemel (Groen) op de raad. "De stad kan daarom voortaan als voorwaarde aan een kapvergunning toevoegen dat bomen rooien niet mag tijdens het broedseizoen", aldus Wemel. "Dat gaan we ook doen, om nesten van in het wild levende vogels te beschermen", zegt schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn (sp.a). "We stonden niet bij het broedseizoen stil", zegt Vives-directeur infrastructuur Lieven Vandebuerie. "De wortels van de populieren waren verzwakt. Het was onveilig. Zo viel er hier eerder een boom op de weg. Boomwortels maakten verder het asfalt kapot en doorboorden riolen. De populieren werden in de jaren 70 geplant. We laten nieuwe bomen aanplanten. Er komen ook moestuintjes, waar de lerarenopleiding bijvoorbeeld kleuterklassen kan uitnodigen", aldus Vandebuerie. De nieuwbouw kost 9 miljoen euro en is tegen september 2019 af. Het wordt de thuishaven van zo'n 800 studenten onderwijs. In de nieuwe vleugel komen onder meer STEM-lokalen en achttien klassen. (LPS)