Onderzoek rond Blauwe Hoeve 04 april 2018

De stad Kortrijk maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, zodat restaurant De Blauwe Hoeve in de Doorniksesteenweg niet langer zonevreemd in park De Blauwe Poort ligt. Het nieuwe RUP bepaalt ook dat de hoeve en het poortgebouw bewaard blijven, net zoals de gracht trouwens. De Blauwe Hoeve werd anderhalf jaar geleden aangekocht door Philip Vlieghe van houtzagerij Omniplex in Harelbeke, samen met Stephan Debrabandere van Duma Forklifts in Marke, David Houthoofd van vochtbestrijding Aquality in Wevelgem en Yvan Ostyn van VeranClassic in Dottenijs. Ze kochten het voor 652.000 euro van de stad. Ze zijn van plan om het restaurant te laten opknappen en willen de capaciteit van tachtig couverts verdubbelen door de brasserie uit te breiden. Maar ze wachten eerst het nieuwe RUP af. Een timing is er momenteel dus nog niet. Wie wil reageren op de plannen en de opmaak van het nieuwe RUP, kan dat tot 2 mei. Want tot dan loopt er een openbaar onderzoek. Het RUP ligt ter inzage in het stadhuis in Kortrijk. Info: tel. 056/27.83.00 of brecht.nuyttens@kortrijk.be.





(LPS)