Onderzoek naar vechtpartij met agenten op vermaakuitstap 31 maart 2018

03u11 2

Het parket is een opsporingsonderzoek gestart naar een vechtpartij die zich donderdagnacht in de Kortrijkse uitgaansbuurt heeft afgespeeld. In de buurt van cafés 56 en De Geverfde Vogel raakten een vijftal agenten van de politiezone Mira, die er privé op vermaakuitstap waren, betrokken. Agenten van de politiezone Vlas snelden ter plaatse en deden de eerste vaststellingen, de rest van het onderzoek is in handen van het parket. "Dat zal de ware toedracht van de feiten duidelijk moeten maken", klinkt het bij Karlien Ververken van het parket. "Hoe heeft de vechtpartij zich afgespeeld? Zijn de betrokken agenten te aanzien als daders of eerder als slachtoffers?" De camera's in de uitgaansbuurt zullen daarbij wellicht een belangrijke rol spelen. Na de vechtpartij moest een slachtoffer naar de spoedafdeling van het ziekenhuis overgebracht worden. Voorlopig zijn er tegen de betrokken agenten nog geen maatregelen getroffen. "Dat zal pas gebeuren als uit het onderzoek blijkt dat ze in de fout gingen", aldus korpschef van de zone Mira Jean-Pierre Coudenys.





(AHK/LSI/LPS)