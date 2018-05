Onderzoek naar man met snoepje voor tieners 19 mei 2018

02u46 1

De politie van de zone Vlas onderzoekt het verdacht gedrag van een man die donderdagnamiddag aan basisschool Drie Hofsteden in de Minister de Taeyelaan in Kortrijk een 11-jarige jongen lastigviel.





De man bood de jongen een snoepje aan. De tiener weigerde en liep weg. Zowel de school als de politie zijn op de hoogte.





Ernstig

"We nemen de melding ernstig en zullen in de buurt extra patrouilleren", klinkt het bij de politiezone Vlas. De school verleent alle medewerking aan het onderzoek van de politie. Enkele dagen geleden gebeurde hetzelfde met een 12-jarige jongen uit Vichte. Aan de bushalte in zijn dorp werd hij ook al lastiggevallen door een man met een witte bestelwagen die vroeg of hij zin had in een snoepje.





(LSI/DBEW)