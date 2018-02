Onderzoek naar IKEA-stadswinkel OOK RING SHOPPING BLIJFT IN DE RUNNING PETER LANSSENS

09 februari 2018

02u50 60 Kortrijk Dat IKEA geen groot woonwarenhuis meer plant in onze provincie, betekent niét dat de Zweedse meubelgigant West-Vlaanderen opgeeft. IKEA is bereid om rond de tafel te zitten over de mogelijke komst van een stadswinkel in het centrum van Kortrijk. IKEA houdt ook de lijnen met het Ring Shopping open.

IKEA onderzocht vier locaties voor een nieuw groot woonwarenhuis.





Dat waren Ter Biest in Wevelgem en het terrein van het winkelcentrum Ring Shopping en de bedrijvenparken Evolis en Beneluxpark in Kortrijk. IKEA laat de piste voor een woonwarenhuis nu vallen en gooit het over een andere boeg door voor andere types van verkooppunten te kiezen in Antwerpen en West-Vlaanderen.





In centrum

Zo bekijkt IKEA de haalbaarheid van een stadswinkel of citystore in het hart van Kortrijk. "De helft van de bezoekers zou met het openbaar vervoer, te voet of met de fiets kunnen komen", schat burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld). "En wie met de auto komt, vindt genoeg en goedkope parkeerplaatsen, zeker nu het parkeerbedrijf Kortrijk ook de parking onder winkelcentrum K in handen heeft. Als IKEA de stadswinkel aan een goeie service aan huis koppelt, zoals bol.com bijvoorbeeld al doet, gaan veel mensen dat concept lusten", vindt Van Quickenborne. Het zou sowieso niet de eerste IKEA-stadswinkel zijn. De primeur was bijna vier jaar geleden voor Hamburg in Duitsland, waar IKEA in de verkeersvrije winkelzone een citystore opende om zo op een stadspubliek te mikken. De winkel in Hamburg heeft een oppervlakte van 18.000 vierkante meter, verspreid over vier verdiepingen. Er zijn 300 personeelsleden aan de slag in de citystore. Als IKEA een stadswinkel verkiest in Kortrijk, zou die wel een stuk kleiner worden dan in Hamburg. Er is nog geen locatie gekozen.





Studeren

"We zijn aan het studeren", reageert IKEA-woordvoerster Annelies Nauwelaerts.





"Omdat we inderdaad de intentie hebben om een oplossing te vinden, die ons dichter bij onze klanten in West-Vlaanderen zal brengen. We plannen uiteraard om met diverse partijen rond de tafel te gaan zitten, zoals overheden en 'stakeholders'. Dat zal de komende maanden gebeuren. Het is nu nog te vroeg om op concrete pistes in te gaan", aldus Annelies Nauwelaerts. Want niet enkel een stadswinkel in hartje Kortrijk is een optie. Zo blijft ook het winkelcentrum Ring Shopping aan de ring rond Kortrijk (R8) in de running om IKEA binnen te halen. "Er is geen akkoord hierover, maar we houden de lijnen met IKEA inderdaad open", zegt Kasper Deforche, CEO van Wereldhave.





Die beursgenoteerde beleggingsmaatschappij bezit het Ring Shopping. "De stekker is dus niét uit het dossier getrokken. Al klopt het wel dat een groot woonwarenhuis, zeker in combinatie met retail, niet meer van deze tijd is. Een 'standalone' IKEA kan eventueel wel, al blijf ik me wel zorgen maken over de gevolgen voor de mobiliteit. Ik kijk zeker uit naar de visie van IKEA."