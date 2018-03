Onderzoek naar Howest-tunnel 30 maart 2018

Het stadsbestuur laat onderzoeken of de aanleg van een fiets- en voetgangerstunnel onder de spoorweg Kortrijk-Roeselare haalbaar is. De tunnel moet de campus van de hogeschool West-Vlaanderen (Howest) in de Graaf Karel de Goedelaan via het nieuwe stadsdeel Kortrijk Weide verbinden met Howest-gamingcenter The Level in de Botenkopersstraat. Studenten kunnen zich zo veel sneller verplaatsen tussen beide campussen. De tunnel aanleggen kan enkel als de ondergrond stabiel genoeg is. De firma Group Van Vooren uit Zelzate zal nagaan of dat het geval is, voor een prijs van 4.331,80 euro.