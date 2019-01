Ondernemers bundelen krachten met trouwbeurs, in schaduw van winkelcentrum K Peter Lanssens

06 januari 2019

07u37 0 Kortrijk In de Sionstraat 8, nabij de ingang van winkelcentrum K tussen de Lange Steenstraat en Wijngaardstraat, is een trouwbeurs geopend. Fotografe Marloes Desterbecq uit Heule, Mieke Verhoest van bloemdecoratiespecialist Zonnebloem in Gullegem, Patrick Balcaen van bruidsmodespecialist Chinelle in Kortrijk en juweelontwerpster Laura Derouf van LAURA in de Wijngaardstraat slaan er de handen in elkaar.

De beurs loopt twee maanden en is elke zaterdag open. De locatie in de Sionstraat 8 is niet toevallig gekozen. Het pand vangt de vraag naar pop-up winkelruimte in Kortrijk op. Het wordt aangeboden door de nv Pandenfonds en Kortrijk Zaait. Het stedelijk initiatief Kortrijk Zaait zet leegstaande panden in de binnenstad om in kansen door die in samenspraak met de eigenaars aan aantrekkelijke huurprijzen bij jonge ondernemers en starters aan te bieden. Ruim 60 procent (41) van de winkelpanden die Kortrijk Zaait ooit aanbood, vonden zo al een vaste nieuwe invulling.

Maximum drie maand

Terug naar het pop-up winkelpand in de Sionstraat 8, dat voor één tot maximum drie maand kan gehuurd worden en een opstapje kan zijn naar andere Kortrijk Zaait panden. De maandelijkse huurprijs voor het pop-up pand varieert, volgens de periode, van 800 tot 1.335 euro. De huidige trouwbeurs werd zaterdag geopend door schepenen Arne Vandendriessche en Wout Maddens van Team Burgemeester. Wie de beurs wil bezoeken, kan dat uitzonderlijk ook vandaag, want 6 januari is een koopzondag.