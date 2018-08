Onderneemsters samen sterk in Malmo KANKER EN AUTOIMMUUNZIEKTE KRIJGEN ONDERNEEMSTERS NIET KLEIN PETER LANSSENS

17 augustus 2018

02u32 0 Kortrijk Hilde Huyghe (44) overwon borstkanker. Seda Virabian (32) kampt met een ongeneeslijke autoimmuunziekte. De twee vrouwen zetten hun tegenslagen om in succes door samen een handelszaak te openen.

Hilde Huyghe en dochter Morgan Cappelaere (20) uit Passendale openen komende zaterdag Malmo, in het pand waar vroeger de populaire koffiebar Fanny's zat, in de Diksmuidekaai. Malmo is een huiselijk koffie- en eethuis waar je naast een uitgebreide keuze aan koffies in samenwerking met Creme de la Crema ook kan ontbijten, brunchen, lunchen en smullen van taart. Malmo gaat hand in hand met een 'concept store', waar je meubilair kan kopen én op maat kan laten maken.





Ook Seda Virabian stapt mee in het project met bloemen en planten Seda. Opmerkelijk is hoe sterk de ondernemende vrouwen zijn. Hilde Huyghe deed twintig jaar tuinaanleg, maar moest die job opgeven door borstkanker. Ze vocht terug en staat er nu weer, met Malmo. "Ik zat ruim een jaar thuis, maar dat liet me tegelijk toe om te dromen van een nieuwe toekomst", vertelt ze. "Zo ontstond het idee voor Malmo, met steun van mijn man en dochter. We trokken naar Amsterdam, Rotterdam en Kopenhagen om inspiratie op te doen."





Liefde voor bloemen

Seda Virabian lijdt aan familiale Middellandse Zeekoorts. Die autoimmuunziekte veroorzaakt ontstekingen van het buik-, long- of hartvlies en kan uiteindelijk tot orgaanfalen leiden.





"Mijn autoimmuunziekte heeft een leuke naam, je krijgt er zin in vakantie van", knipoogt Seda. "Mijn levensverwachting? Ik weet het niet, maar wat ik wel weet, is dat ik met mijn liefde voor bloemen en planten erin geslaagd ben om een positief verhaal te schrijven. Zolang ik mentaal sterk ben, krijg ik mijn zwakke lichaam mee. Ik zat vroeger in de Overleiestraat met bloemen en planten Seda, tot ik Hilde Huyghe leerde kennen. We maken nu samen iets van ons leven. We hebben een goed gevoel, er is wederzijds vertrouwen. Wie naar Seda komt, kan een prachtig boeketje kopen of er zelf eentje maken. Er zijn telkens verse snijbloemen op vrijdag, zaterdag en zondag. Op andere dagen focus ik op planten. Ik volg de laatste trends op Instagram en Pinterest. We kiezen voor Overleie omdat het een leuke en kindvriendelijke buurt is. En belangrijk: wie workshops wil geven, kan bij ons terecht, we hebben hier plaats genoeg. We gaan ook zelf workshops geven zoals handletteren en haar opsteken, terwijl we verder af en toe muzikanten willen laten optreden", aldus Seda Virabian.





Malmo en Seda zijn, met uitzondering van de sluitingsdag op dinsdag, telkens van 9 tot 18 uur open. Info: www.malmokortrijk.be en www.sedabloemenenplanten.be.