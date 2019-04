Omwonende die zich verzet tegen nachtclubweekend in Magdalenabad, maakt zich bekend: “Twee nachten feest in rustige wijk? Ongepast” Peter Lanssens

10 april 2019

19u14 4 Kortrijk De omwonende die zich verzet tegen het nachtclubweekend in het vroegere Magdalenazwembad op zaterdag 20 en zondag 21 april, maakt zich bekend. “Een zwembad is geen fuifzaal, de geluidsisolatie is ontoereikend”, stelt Etienne Vermoere (75). “Het is ongepast, in onze rustige wijk hier.” Het stadsbestuur reageert: “Het is een eenmalig evenement”, zegt schepen Kelly Detavernier.

Gérald Pirlet en Matthijs Coeman brengen in het gewezen Magdalenabad in de Sint-Martens-Latemlaan urban hiphop muziek op 20 april en elektronische muziek op 21 april, van 22 tot 5 uur. De twee nachten, onder de noemer Criss Cross, zijn telkens met 400 aanwezigen uitverkocht. “Dat de muziek binnen tot 95 decibel mag gaan, is correct volgens de Vlarem II-wetgeving”, vertelt Etienne Vermoere. “Maar volgens diezelfde wetgeving moet het geluidsniveau buiten in een woongebied ’s nachts beperkt blijven tot 35 decibel. Daar wringt het schoentje, want de geluidsisolatie van het gewezen Magdalenazwembad is ontoereikend. Logisch ook, want het gebouw dient niet voor zo’n evenement. Die wetgeving is er niet voor de lol, hé. Nachtlawaai dat de rust van inwoners kan verstoren, is zelfs strafbaar. Ik heb niets tegen een nachtclubweekend, maar de organisatoren moeten zich aan de regels houden. Ik verwacht dat het stadsbestuur maatregelen treft. Door de politie (er is ook vrees voor verkeersdrukte en parkeerhinder, red.) hier twee nachten te laten waken en te controleren met geluidsmeters of buiten in onze woonwijk de maximumgrens van 35 decibel gerespecteerd wordt. Ik sta niet alleen met mijn standpunt. Ik kreeg al enkele reacties van omwonenden die vinden dat ik gelijk heb. Niet alleen uit de Sint-Martens-Latemlaan, ook uit de Graaf Karel de Goedelaan.”

Precedent?

“Het zijn twéé nachten”, gaat Etienne Vermoere verder. “We vrezen hier ook een precedent. Wat als de hogeschool West-Vlaanderen het gebouw straks voor nog meer feesten aan organisatoren gaat verhuren? Er is een fuifzaal in de buurt die meer geschikt is, Depart op Weide. Dat organisatoren unieke locaties zoeken? Er zijn andere mogelijkheden genoeg”, aldus Vermoere. De man zat ook in het comité dat destijds streed tegen de nieuwe hogeschoolcampus Penta naast het vroegere Magdalenazwembad. Het comité vreesde – en vreest nog altijd – voor extra verkeersdrukte en parkeerproblemen. De bouw van Penta is nu bezig.

Afwijking in vergunning

Het stadsbestuur buigt zich komende maandag over de vergunning voor Criss Cross. De organisatoren mogen nu al op beide oren slapen, zo lijkt het na een overleg woensdagochtend. “Er mogen maximum 400 man per nacht binnen. Wie buiten gaat, mag niet meer naar binnen. Er wordt met andere woorden met gesloten deuren gewerkt”, zegt schepen van Evenementen Kelly Detavernier (N-VA). “Het maximum aantal decibel binnen is 95 decibel tot 2 uur en 90 decibel van 2 tot 5 uur. Dat de maximumgrens buiten 35 decibel is? Klopt wettelijk, maar het schepencollege kan een afwijking toestaan in de vergunning. Wat te verantwoorden is, want het is een eenmalig evenement. Het is dan ook niét zo dat het Magdalenabad een nieuwe bestemming als fuifzaal krijgt. Er is verder verplichte security voorzien. Ook belangrijk zijn de positieve adviezen van politie en brandweer. En indien de organisatoren zich toch niet aan de afspraken houden, volgen er meteen sancties”, aldus Kelly Detavernier. Nog maatregelen: Bezoekers worden gestimuleerd om met de fiets te komen. Wie toch met de wagen komt, wordt naar de Howest-parking in gewezen houthandel Lagae in de Karel de Goedelaan verwezen. Er vertrekt komende maandag nog een extra brief naar de buurtbewoners, om hen over alle afspraken te informeren.

Not in my backyard

Algemeen Howest-directeur Lode De Geyter snapt het protest niet. “Tja, als die mensen nu ook op zo’n zaken hun pijlen richten… De Paasfoor brengt ook geluidshinder met zich mee, enkele weken zelfs. Het is wat mij betreft weer een voorbeeld van ‘not in my backyard’. Het is inderdaad eenmalig. Het zwembad Magdalena wordt geen fuifzaal. We hebben met Howest al genoeg geld in de nieuwe evenementenhal Depart op Weide mee geïnvesteerd”, aldus Lode De Geyter.