Omsingeld door werken, géén premie KINDEROPVANG ÉN SCHEPEN HEKELEN WETGEVING PETER LANSSENS

14 maart 2018

02u36 0 Kortrijk Met je kinderopvang midden de werken zitten, maar geen hinderpremie krijgen. Het overkomt 't Pamperke in het gehucht Sente. "Een hinderpremie mag niet omdat we een feitelijke vereniging zijn", zeggen zaakvoersters Alysa en Lindsey. Schepen Francis Watteeuw (sp.a) wil dat de overheid ingrijpt.

Ze ondervinden sinds november 2017 hinder door de heraanleg van de dorpskern en moeten tot september geduld hebben tot de werken af zijn. Maar toch krijgen Alysa Soetaert (22) en Lindsey Gadeyne (26) van 't Pamperke op het Sint-Katrienplein geen hinderpremie van 4.000 euro.





'Het probleem ligt niet bij de hoofdactiviteit', laat het bevoegd Vlaams agentschap innoveren en ondernemen (Vlaio) via mail weten. 'Maar de kinderopvang is ingeschreven als een niet-handelsonderneming naar privaat recht. Deze vorm van onderneming komt niet in aanmerking voor een hinderpremie'. "En dat terwijl wij wel inkomstenverlies lijden", vertelt Alysa Soetaert. "Zo haakte een kindje, dat hier op woensdagnamiddag komt, af omdat de bus niet meer tot hier raakt.





En wanneer een kindje ziek is, houden ouders het sneller thuis omdat ze sowieso toch veel moeite moeten doen om een parkeerplaats in de omgeving te vinden en tot hier te raken. De ouders vinden het erg dat we geen premie krijgen."





Wetgeving aanpassen

Want de mini-crèche met plaats voor achttien kinderen tot 3 jaar en ook naschoolse opvang kampt met nog meer problemen. Zo werd de waterleiding al twee keer tijdelijk afgesloten, zonder dat vooraf te melden. "Gelukkig hadden we nog flessen water staan", vervolgt Alysa Soetaert. "De elektriciteit viel ook al eens uit. Waardoor we noodgedwongen warm water uit de kraan moesten nemen om flesvoeding op te warmen.





Geen huisvuilophaling

Er was ook al een probleem met de verwarming en er is lawaaihinder soms, allemaal door de werken. De rolluiken moeten naar beneden om de kinderen te laten slapen. En er waren al problemen met het internet, waardoor we geen facturen konden maken en kindjes inschrijven. Verder werd ons huisvuil weken niet opgehaald. Handelszaken in de buurt krijgen een premie, maar wij staan er helemaal alleen voor", aldus Alysa, die steun krijgt van schepen van Openbare Werken Francis Watteeuw (sp.a) van Kuurne.





"Sente ligt op het driegemeentenpunt van Kuurne, Kortrijk en Lendelede. "De regelgeving van het Vlaio is strikt", vertelt Watteeuw. "De wetgeving moet worden aangepast. Het kan niet dat sommige ondernemers uitgesloten worden van een hinderpremie, terwijl ze ook met werken geconfronteerd worden. Het Vlaio houdt te weinig rekening met de feitelijke omstandigheden. We dringen er bij de Vlaamse overheid op aan om dat over alle partijen heen te bekijken."