Oma wint 8.240 euro aan cadeaus in K 02 februari 2018

02u43 0 Kortrijk Het management van K zette met eindejaar een 'K-ado' van vier meter hoog in het winkelcentrum in Kortrijk. Met als doel shoppers te laten raden welke waarde de inhoud had.

Van de 16.000 deelnemers bleek Godelieve Vervaeke (66) uit Deerlijk het meest accuraat. Ze schatte de waarde op 8.240,45 euro, wat amper een verschil van 15 eurocent is met de werkelijke waarde van 8.240,60 euro. Ze wint de volledige inhoud, goed voor cadeaus uit alle 73 winkels in K. "Bepaalde zaken zoals een televisie en laptop zal ik wellicht zelf houden, maar ik ben toch van plan om het merendeel van de cadeaus aan mijn kleinkinderen Femke, Axl, Bram, Thijs en Lisa te schenken", vertelt Godelieve. Het 'K-ado' bleef ook na eindejaar staan in K. Zodat shoppers er zélf cadeautjes in konden stoppen. "Dat leverde 200 geschenken op, waaronder speelgoed voor alle leeftijden en beertjes", zegt K-shoppingmanager Bruno Lecluyse. Die cadeaus worden geschonken aan Ten Dries. In Ten Dries krijgen zo'n 30 kinderen en jongeren met probleemsituaties thuis opvang. "We kozen voor Ten Dries nadat we een overtuigende motivatiebrief kregen over het begeleidingstehuis in Sint-Denijs bij Zwevegem", aldus Bruno Lecluyse. (LPS)