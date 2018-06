Oldtimershow op feestmarkt 08 juni 2018

02u41 0

De Reuzengilde organiseert op zaterdag 9 en zondag 10 juni een feestmarkt in Bissegem. Een show met oldtimers is dit jaar uitgebreid, met op zondag om 10 uur een rondrit met oldtimer vrachtwagens op het Vlaswaagplein en van 16 tot 17 uur een oldtimer show met trucks en auto's in de Meensesteenweg. De feestmarkt wordt zaterdag om 17 uur geopend door reuzen Bertrand en Minneke. Eveneens op het programma: een foodtruckfestival, kermisattracties, een markt, straat- en kinderanimatie, en live muziek. Het programma is terug te vinden op de Facebookpagina van de Bissegemse Reuzengilde. (LPS)