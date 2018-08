Offshore FM flitst je terug naar '68 21 augustus 2018

02u44 0

Wie muziek van 50 jaar geleden wil (her)ontdekken en wil terugblikken op het nieuws van toen, met onder meer de studentenrevoltes in Parijs en Leuven in 1968, luistert vanaf woensdag naar Offshore FM. Er worden ook radioprogramma's van toen opnieuw en integraal uitgezonden met de nadruk op het legendarische Radio Luxemburg en de vele zeezenders zoals Radio Veronica, Radio Caroline en Radio Atlantis. Offshore FM huist tot en met zondag 26 augustus in Taverne Bijenhof in Bissegem, waar je de presentatoren aan het werk ziet. De redactie wordt door Marc van Amstel, oud-nieuwslezer bij Radio Noordzee Internationaal, in goeie banen geleid. Er is op zaterdag 25 augustus ook een vinylbeurs in Taverne Bijenhof, van 11 tot 17 uur. Offshore FM beluisteren kan in de ruime regio Kortrijk op 97.8 FM en wereldwijd via www.MiAmigo40.be. (LPS)