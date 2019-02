OES start sterk op nieuwe locatie Maxime Petit

03 februari 2019

Na een succesvol jaar in het pand in de Steenpoort verhuisde feelgood-winkel OES afgelopen weekend naar de Korte Steenstraat in hartje Kortrijk. Verschillende handelaars delen er de huur en andere kosten om het betaalbaar te houden. Chantal Verniest van Bowking coördineert het project en vond met Griet Slos (Margueritte), cartoonist en illustrator Lise Vanlerberghe, Greet Tanghe (Fleur Fatale) en Karen Van Overbeke (VANO) vaste partners. “We kunnen terugblikken op een geslaagd openingsweekend”, glundert Chantal Verniest. “De klanten overstelpten ons met lovende reacties. De winkel is veel kleiner dan vroeger maar dat maakt het hier des te gezelliger. We hebben het pand voor één jaar kunnen huren maar we hopen dat de termijn verlengd kan worden. Dit is voor ons een toplocatie. Het is een toffe winkel met veel leuke spullen, aangeboden door jonge starters die hier retailervaring kunnen opdoen. Het is de bedoeling dat klanten gelukkig worden als ze komen winkelen bij OES.”

“Onze conceptstore is een smeltkroes geworden van creativiteit en originele cadeautjes gaande van juwelen, decomateriaal, fashion tot kaartjes. Ook mannen zijn hier welkom. Om dat te onderstrepen is er voor de mannelijke klanten een actie rond valentijn.”

OES is dagelijks open van 10u30 tot 18u30, behalve op donderdag en zondag. Op koopzondagen en andere grote evenementen in de stad, opent de concept store eveneens de deuren.