OES lokt 13.000 bezoekers 27 april 2018

02u52 0

Het zes maanden geleden geopende OES lokte al 13.000 bezoekers naar de feelgood-winkel op de hoek van de Grote Kring en de Steenpoort. In OES delen handelaars de huur en andere kosten, om het betaalbaar te houden.





Een soort cohousing, maar voor winkeliers. Ze hebben elk een tafel. Er zitten nu dertien handelaars. Wie ze zijn en wat ze aanbieden, vind je op www.oeskortrijk.be. Deelnemers tekenen in voor drie tot zes maanden. Er zijn voor de zomer nog enkele plaatsjes vrij. Wie interesse heeft, kan zich voorstellen en info opvragen via oes.chantal@gmail.com. OES loopt nog tot begin 2019. Dan wordt het pand gerenoveerd. De initiatiefnemers van OES zijn Chantal Verniest van strikjeszaak Bowking en Christophe Toye van duurzaam speelgoed Fairplace. (LPS)